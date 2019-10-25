Грузовик с 39 погибшими: в Британии задержали новых подозреваемых

25 октября, 2019, 16:24

Полиция арестовала еще двух человек по подозрению в убийстве 39 человек, тела которых были найдены в грузовике в графстве Эссекс (Великобритания)

Как сообщает ВВС, были задержаны 38-летние мужчина и женщина из графства Чешир. Правоохранители задержали их после получения ордера на арест.

Водителя грузовика продолжают допрашивать.

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Ранее сообщалось, что грузовик был обнаружен на территории промышленной зоны. Полицейские арестовали 25-летнего водителя.

Все погибшие являются гражданами Китая.