Грузовик с 39 погибшими: в Британии задержали новых подозреваемых
25 октября, 2019, 16:24
Полиция арестовала еще двух человек по подозрению в убийстве 39 человек, тела которых были найдены в грузовике в графстве Эссекс (Великобритания)
Как сообщает ВВС, были задержаны 38-летние мужчина и женщина из графства Чешир. Правоохранители задержали их после получения ордера на арест.
Водителя грузовика продолжают допрашивать.
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Ранее сообщалось, что грузовик был обнаружен на территории промышленной зоны. Полицейские арестовали 25-летнего водителя.
Все погибшие являются гражданами Китая.
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