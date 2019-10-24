Грузовик с 39 телами в Британии: все погибшие были гражданами Китая
24 октября, 2019, 13:58
Все 39 погибших, тела которых обнаружили в грузовике в графстве Эссекс (Великобритания), оказались гражданами Китая
Об этом пишет ВВС со ссылкой на сообщение британской полиции.
Отмечается, что правоохранители продолжают допрашивать водителя грузовика.
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Их коллеги в Северной Ирландии провели обыски в двух домах, связанных с задержанным.
- Напомним, накануне в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми. По предварительной информации, грузовик приехал в Великобританию из Болгарии в субботу вечером.
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