Грузовик с 39 телами в Британии: все погибшие были гражданами Китая

24 октября, 2019, 13:58

Все 39 погибших, тела которых обнаружили в грузовике в графстве Эссекс (Великобритания), оказались гражданами Китая

Об этом пишет ВВС со ссылкой на сообщение британской полиции.

Отмечается, что правоохранители продолжают допрашивать водителя грузовика.

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Их коллеги в Северной Ирландии провели обыски в двух домах, связанных с задержанным.