Постепенно замерзали при -25: СМИ рассказали подробности смерти 39 мигрантов в грузовике
Об этом пишет The Daily Mail.
По информации полиции, нелегалы направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии. Позже уже с предположительно мертвыми телами контейнер "подхватил" 26-летний водитель-ирландец. Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет - внутри контейнера. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.
Полиция предполагает, что мигрантов впустили грузового судна в бельгийском порту во вторник. Тогда как мертвыми их нашли уже в субботу вечером. Водителя задержали на месте происшествия. Впрочем, правоохранители до сих пор устанавливают, знал ли человек что-то о грузе и контрабандистов.
В Instagram человек во время поездки к месту назначения регулярно постил сообщение о "скандинавском экспрессе" и "полярном экспрессе".
Грузовик зарегистрирован на болгарские номера. В то же время в Болгарии подтвердили регистрацию транспорта в 2017 году неназванным ирландцем. Контейнер, в котором погибли мигранты, 15 октября взяла в аренду ирландская транспортная компания под названием GTR со своей площадки в округе Монаган. Его арендовали на неделю за 240 фунтов стерлингов. Компания заявила, что полностью сотрудничает с полицией Великобритании.
- Напомним, накануне в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми. По предварительной информации, грузовик приехал в Великобританию из Болгарии в субботу вечером.
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