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Espreso.tvСпортЗвезда "Шахтера" среди лучших футболистов мира

Звезда "Шахтера" среди лучших футболистов мира


фото: REUTERS
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сборную лучших игроков недели в футбольном симуляторе FIFA 20

Об этом сообщает официальный twitter EA Sports.

Лидер донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон вошел в символическую сборную лучших игроков недели, в футбольном симуляторе FIFA 20. Эксперты видеоигры оценили игру 31-летнего полузащитника рейтингом 84.

Наибольшим рейтингом в сборной недели владеет французский форвард "Барселоны" Гризманн.

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