Звезда "Шахтера" среди лучших футболистов мира
24 октября, 2019, 19:37
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сборную лучших игроков недели в футбольном симуляторе FIFA 20
Об этом сообщает официальный twitter EA Sports.
Лидер донецкого "Шахтера" бразилец Тайсон вошел в символическую сборную лучших игроков недели, в футбольном симуляторе FIFA 20. Эксперты видеоигры оценили игру 31-летнего полузащитника рейтингом 84.
Наибольшим рейтингом в сборной недели владеет французский форвард "Барселоны" Гризманн.
#TOTW includes Nainggolan as a RW- EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 23 октября 2019 г.
Available in packs at 6PM UK. # FUT20 # FIFA20 pic.twitter.com/CSaYutnrow
- 9 сентября стало известно, что рейтинг Зинченко увеличился на 7 пунктов.
- 10 сентября были официально обнародованы рейтинги украинских футболистов в игре FIFA 20.
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