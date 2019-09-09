Рейтинг Зинченко в FIFA 20 увеличился на 7 пунктов
9 сентября, 2019, 19:13
Обновленная карта украинского защитника Александра Зинченко в FIFA 20 Ultimate Team имеет рейтинг 78
Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.
Стал известен официальный рейтинг украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в футбольном симуляторе FIFA 20. Карточка украинского футболиста в Ultimate Team будет иметь рейтинг 78, что является на 7 пунктов больше, чем прошлогодняя.
Наибольший рейтинг в нынешней версии игры будет иметь карта Лионелля Месси - 94, Роналду - 93, а Неймара - 92.
. @ LeroySane19 , Zinchenko and @Laporte going for the #FIFARatings upgrades with @ TheF2 !- Manchester City (@ManCity) 9 сентября 2019 г.
https://t.co/LaA1FnsklZ
@EASPORTSFIFA # FIFA20 #mancity pic.twitter.com/rTzh0Wk2sR
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