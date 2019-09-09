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Espreso.tvСпортРейтинг Зинченко в FIFA 20 увеличился на 7 пунктов

Рейтинг Зинченко в FIFA 20 увеличился на 7 пунктов


фото: twitter
Обновленная карта украинского защитника Александра Зинченко в FIFA 20 Ultimate Team имеет рейтинг 78

Об этом сообщает официальный twitter английского клуба.

Стал известен официальный рейтинг украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко в футбольном симуляторе FIFA 20. Карточка украинского футболиста в Ultimate Team будет иметь рейтинг 78, что является на 7 пунктов больше, чем прошлогодняя.

Наибольший рейтинг в нынешней версии игры будет иметь карта Лионелля Месси - 94, Роналду - 93, а Неймара - 92.

 

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