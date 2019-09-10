Стали известны рейтинги украинских футболистов в FIFA 20
10 сентября, 2019, 16:22
Официально обнародованы рейтинги украинских футболистов в FIFA 20, самый высокий показатель у Андрея Шевченко и Марлоса
Об этом сообщает futwiz.com.
Обнародованы официальные рейтинги украинских футболистов в футбольном симуляторе FIFA 20. Высшим рейтингом EA Sports по традиции наградили карточку "кумира" Андрея Шевченко, общий показатель тренера сборной Украины - 91, также в игре представлены более скромные карточки знаменитого форварда, рейтинга 88 и 86 соответственно.
Среди действующих украинских футболистов топ-10 выглядит так:
- Марлос - 82;
- Тарас Степаненко - 80;
- Андрей Ярмоленко - 79;
- Руслан Малиновский - 79;
- Виктор Цыганков - 79;
- Александр Зинченко - 78;
- Жуниор Мораес - 78;
- Андрей Пятов - 77;
- Дмитрий Чигринский - 76;
- Андрей Лунин - 76.
- 9 сентября стало известно, что рейтинг Зинченко увеличился на 7 пунктов.
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