 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСтали известны рейтинги украинских футболистов в FIFA 20

Стали известны рейтинги украинских футболистов в FIFA 20


фото: twitter
Официально обнародованы рейтинги украинских футболистов в FIFA 20, самый высокий показатель у Андрея Шевченко и Марлоса

Об этом сообщает   futwiz.com.

Обнародованы официальные рейтинги украинских футболистов в футбольном симуляторе FIFA 20. Высшим рейтингом EA Sports по традиции наградили карточку "кумира" Андрея Шевченко, общий показатель тренера сборной Украины - 91, также в игре представлены более скромные карточки знаменитого форварда, рейтинга 88 и 86 соответственно.

Среди действующих украинских футболистов топ-10 выглядит так:

  1. Марлос - 82;
  2. Тарас Степаненко - 80;
  3. Андрей Ярмоленко - 79;
  4. Руслан Малиновский - 79;
  5. Виктор Цыганков - 79;
  6. Александр Зинченко - 78;
  7. Жуниор Мораес - 78;
  8. Андрей Пятов - 77;
  9. Дмитрий Чигринский - 76;
  10. Андрей Лунин - 76.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

10 сентября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать