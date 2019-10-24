 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВеликобритания покинет ЕС на условиях соглашения Джонсона, - Reuters

Великобритания покинет ЕС на условиях соглашения Джонсона, - Reuters


фото: reuters
Великобритания покинет Евросоюз на условиях соглашения, достигнутого между премьер-министром Борисом Джонсоном и Брюсселем

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Мы идем с договором премьер-министра", - сказал источник.

Отвечая на вопрос, состоится ли Brexit 31 октября, источник ответил: "Парламент вернул контроль над ситуацией".

Собеседник уклонился от прямого ответа, возможны ли досрочные парламентские выборы перед Рождеством.

Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.

В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 октября, 2019 четверг

больше новостей

24 октября, 2019 четверг

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать