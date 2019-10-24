Великобритания покинет ЕС на условиях соглашения Джонсона, - Reuters

24 октября, 2019, 14:58

Великобритания покинет Евросоюз на условиях соглашения, достигнутого между премьер-министром Борисом Джонсоном и Брюсселем

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.

"Мы идем с договором премьер-министра", - сказал источник.

Отвечая на вопрос, состоится ли Brexit 31 октября, источник ответил: "Парламент вернул контроль над ситуацией".

Собеседник уклонился от прямого ответа, возможны ли досрочные парламентские выборы перед Рождеством.

Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.

В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.