Великобритания покинет ЕС на условиях соглашения Джонсона, - Reuters
24 октября, 2019, 14:58
Великобритания покинет Евросоюз на условиях соглашения, достигнутого между премьер-министром Борисом Джонсоном и Брюсселем
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в британском правительстве.
"Мы идем с договором премьер-министра", - сказал источник.
Отвечая на вопрос, состоится ли Brexit 31 октября, источник ответил: "Парламент вернул контроль над ситуацией".
Собеседник уклонился от прямого ответа, возможны ли досрочные парламентские выборы перед Рождеством.
Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.
В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.
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