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Espreso.tvОбществоУкраина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, - Гончарук

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, - Гончарук

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64-е место среди 190 стран

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава правительства Алексей Гончарук.

"Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции" , - написал Гончарук.

По его словам, за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам: защита миноритарных акционеров (благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях) и получение разрешения на строительство (за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора).

  • 11 октября глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №1059 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине", который был определен им ранее как неотложный.
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