Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business, - Гончарук

24 октября, 2019, 07:18

Украина поднялась на 7 пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64-е место среди 190 стран

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава правительства Алексей Гончарук.

"Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и "зеленый свет" для иностранных инвесторов. И это только начало! Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад - закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции" , - написал Гончарук.

По его словам, за последний год Украина продемонстрировала наибольший прогресс по таким компонентам: защита миноритарных акционеров (благодаря открытию информации о конечных выгодоприобретателях) и получение разрешения на строительство (за счет устранения требований к найму независимого проектанта и инженера технадзора).