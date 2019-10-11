Зеленский подписал закон для улучшения инвестклимата в Украине

11 октября, 2019, 15:21

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады .

Это последний этап прохождения документа - 11 октября возвращен с подписью от президента.

Целью документа является улучшение инвестиционного климата Украины по отдельным направлениям, выбранным в результате комплексной оценки соответствия законодательства Украины лучшим мировым практикам, описанным Группой Всемирного банка в методологии рейтинга Doing Business.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов, которые содержат устаревшее и неэффективное регулирование. В частности, в сфере строительства отменяется обязанность уплаты паевого взноса в развитие инфраструктуры населенного пункта. Паевой взнос отменяется с 2021 года.