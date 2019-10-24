"Динамо" - "Копенгаген": Где и когда смотреть матч Лиги Европы
24 октября, 2019, 09:09
Сегодня в 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" принимает датский "Копенгаген"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После двух туров "Динамо" и "Копенгаген" имеют по 4 очка и возглавляют турнирную таблицу группы B. У швейцарского "Лугано" и шведского "Мальме" - по 1 пункту.
Лига Европы
Групповой раунд. 3-й тур
Группа B
"Динамо" (Украина) - "Копенгаген" (Дания)
24 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 3 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано".
- 20 октября в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в турнирной таблице.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно