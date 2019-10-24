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Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Копенгаген": Где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Динамо" - "Копенгаген": Где и когда смотреть матч Лиги Европы


фото: twitter
Сегодня в 3-м туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" принимает датский "Копенгаген"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После двух туров "Динамо" и "Копенгаген" имеют по 4 очка и возглавляют турнирную таблицу группы B. У швейцарского "Лугано" и шведского "Мальме" - по 1 пункту.

Лига Европы

Групповой раунд. 3-й тур

Группа B

"Динамо" (Украина) - "Копенгаген" (Дания)

24 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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