Макгрегор после визита в Киев ошарашил признанием о подарке Путину

24 октября, 2019, 16:34

Знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор, через два дня после визита в Киев, улетел в Москву и рассказал о подарке Владимиру Путину

Об этом сообщает championat.com.

Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях, который 22 октября посетил Киев, за два дня прилетел в Москву и рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

"Я второй раз в России и в Москве. Впервые я был здесь во время чемпионата мира по футболу, и тогда я встречался с Владимиром Путиным. Я подарил ему первую выпущенную бутылку Proper Twelve. Не знаю, попробовал ли он мой виски, тогда бутылку забрала служба безопасности, чтобы проверить, нет ли там яды", - рассказал Макгрегор.

22 октября ирландец провел в Киеве большую пресс-конференцию, во время которой восхищался украинскими боксерами и кухней.

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