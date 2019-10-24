Макгрегор после визита в Киев ошарашил признанием о подарке Путину
Об этом сообщает championat.com.
Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях, который 22 октября посетил Киев, за два дня прилетел в Москву и рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.
"Я второй раз в России и в Москве. Впервые я был здесь во время чемпионата мира по футболу, и тогда я встречался с Владимиром Путиным. Я подарил ему первую выпущенную бутылку Proper Twelve. Не знаю, попробовал ли он мой виски, тогда бутылку забрала служба безопасности, чтобы проверить, нет ли там яды", - рассказал Макгрегор.
22 октября ирландец провел в Киеве большую пресс-конференцию, во время которой восхищался украинскими боксерами и кухней.
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- Сразу после визита в Киев Конор МакГрегор похвастался в Instagram своей популярностью в Украине .
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