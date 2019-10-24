Лига Европы: турнирная таблица в группе "Александрии"
24 октября, 2019, 22:59
24 октября были сыграны матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в группе I, где выступает украинская "Александрия"
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
24 октября были сыграны все матчи группового этапа Лиги Европы в группе I, где среди квартета команд есть украинская "Александрия". На этой неделе украинцы встречались с французским "Сент-Этьеном", команды разделили очки, сыграв вничью 1: 1, и теперь после трех сыгранных матчей обе команды имеют в активе по 2 очка и разделяют 3-4 место.
В параллельном противостоянии встречались лидеры группы, бельгийский "Гент" и французский "Сент-Этьен", команды также сильнейшего не выявили, а украинский форвард Роман Яремчук сделал дубль и забил 12-й гол в этом сезоне.
- В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" сыграл вничью с немецким "Вольфсбургом".
- В параллельном матче группы украинская "Александрия" также поделила очки с французским "Сент-Этьеном" .
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