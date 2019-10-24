Лидер "Копенгагена" назвал самых опасных футболистов "Динамо"
24 октября, 2019, 13:51
Перед матчем с "Динамо" в Лиге Европы полузащитник "Копенгагена" Жозе Зека назвал трех самых сильных игроков киевлян
Об этом сообщает 1927.kiev.ua.
Накануне матча 3-го тура группового раунда Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Копенгагеном", полузащитник датчан Жозе Зека, назвал трех наиболее опасных футболистов украинского клуба.
"В Динамо очень много квалифицированных игроков. Я хорошо знаю Вербича. Он очень опасный игрок. Также парень из Люксембурга (Жерсон Родригес, - прим. Еспресо.TV) Он хорошо действует на поле и опасен. А также выделил бы левого защитника киевлян (Виталий Миколенко, - прим. Еспресо.TV), который очень быстро и ловко перемещается по защите в атаку и наоборот", - рассказал футболист.
Матч "Динамо" - "Копенгаген" состоится 24 октября, в Киеве. Начало в 22:00.
- 3 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано".
- 20 октября в 11-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Александрию" и вышло на второе место в турнирной таблице.
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