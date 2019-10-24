ГПУ проведет аудит дел Майдана вместе с родственниками погибших и адвокатами, - Чумак

24 октября, 2019, 19:11

В Генпрокуратуре пройдет аудит всех дел, связанных с событиями во время Революции Достоинства

Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает РБК-Украина .

По его словам, на сегодня в управлении, занимающемся делами Майдана, осталось более 20 человек, и они готовят расследования к передаче в ГБР и НАБУ.

"А для того, чтобы эта передача проходила так, чтобы никто не сказал, что дела потерялись, мы создадим аудит этих дел. В эту аудиторскую группу войдут адвокаты по делам и родственники погибших на Майдане. И тогда мы увидим объективную картину, что происходит, сколько расследований и что за ними сделано ", - заявил Чумак.