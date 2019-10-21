Рябошапка подписал приказ о создании департамента по делам Майдана

21 октября, 2019, 19:57

Деятельность департамента будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства

Об этом сообщает пресс служба ГПУ,

"21 октября 2019 г. генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре департамента процессуального руководства по уголовным производствам по преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах." Говорится в сообщении.

В состав департамента будут входить три отдела.

В то же время в структуре Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, ликвидировано управление организации и процессуального руководства по уголовным производствам по преступлениям специальной категории.