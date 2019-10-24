Экс-коллегу Горбатюка назначат заместителем руководителя Департамента ГПУ по делам Майдана, - Чумак

24 октября, 2019, 18:59

Алексей Донской станет заместителем начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах

Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает РБК-Украина .

"Мы пошли на создание специального управления по процессуальному руководству расследованием дел Майдана. Замначальника этого управления будет Алексей Донской - тот, который вместе с Горбатюком вел расследование дел Майдана", - рассказал он.