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Espreso.tvОбществоЭкс-коллегу Горбатюка назначат заместителем руководителя Департамента ГПУ по делам Майдана, - Чумак

Экс-коллегу Горбатюка назначат заместителем руководителя Департамента ГПУ по делам Майдана, - Чумак

Алексей Донской станет заместителем начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах

Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает РБК-Украина .

"Мы пошли на создание специального управления по процессуальному руководству расследованием дел Майдана. Замначальника этого управления будет Алексей Донской - тот, который вместе с Горбатюком вел расследование дел Майдана", - рассказал он.

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