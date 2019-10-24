Экс-коллегу Горбатюка назначат заместителем руководителя Департамента ГПУ по делам Майдана, - Чумак
24 октября, 2019, 18:59
Алексей Донской станет заместителем начальника Департамента процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах
Об этом на брифинге заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак, передает РБК-Украина .
"Мы пошли на создание специального управления по процессуальному руководству расследованием дел Майдана. Замначальника этого управления будет Алексей Донской - тот, который вместе с Горбатюком вел расследование дел Майдана", - рассказал он.
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