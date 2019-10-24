Дубинский на полиграфе: результаты обнародуют 28 октября

24 октября, 2019, 07:53

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский прошел опрос на полиграфе из-за скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Дубинский возразил, что не поддержал законопроект №2047, который в частности ликвидирует так называемые площадки Яценко, за взятку в размере от 30 до 50 тысяч долларов и за любую взятку вообще, сообщает Громадское.

Он также сказал «нет» на вопрос, получал ли он деньги за любое голосование в Верховной Раде.

Также депутат возразил, что были какие-то договоренности о блокировании законопроектов за денежное вознаграждение. Ни одного коллегу из налогового комитета во взяточничестве Дубинский не подозревает.

Кроме этого, он возразил, что кто-то ему предлагал деньги за голосование против законопроекта №2047, а также за любые другие законопроекты.

Окончательный результат проверки Дубинского будет обнародован 28 октября. Полиграфолог, проводивший исследования, уже утверждает, что депутат не соврал.

24 октября в 16:00 проверку на полиграфе будет проходить глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.