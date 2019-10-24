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Espreso.tvОбществоДубинский на полиграфе: результаты обнародуют 28 октября

Дубинский на полиграфе: результаты обнародуют 28 октября

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский прошел опрос на полиграфе из-за скандала в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Дубинский возразил, что не поддержал законопроект №2047, который в частности ликвидирует так называемые площадки Яценко, за взятку в размере от 30 до 50 тысяч долларов и за любую взятку вообще, сообщает Громадское.

Он также сказал «нет» на вопрос, получал ли он деньги за любое голосование в Верховной Раде.

Также депутат возразил, что были какие-то договоренности о блокировании законопроектов за денежное вознаграждение. Ни одного коллегу из налогового комитета во взяточничестве Дубинский не подозревает.

Кроме этого, он возразил, что кто-то ему предлагал деньги за голосование против законопроекта №2047, а также за любые другие законопроекты.

Окончательный результат проверки Дубинского будет обнародован 28 октября. Полиграфолог, проводивший исследования, уже утверждает, что депутат не соврал.

24 октября в 16:00 проверку на полиграфе будет проходить глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

  • Напомним, пройти проверку на полиграфе Дубинского пригласил председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Сам Арахамия также согласился пройти полиграф.
  • Идея проверить нардепов от "Слуги народа" возникла после появления информации о предложениях членам фракции партии власти взяток в размере около $30 тыс. за голосование.
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