ВР на следующей неделе может снять неприкосновенность с Дубневича, - Арахамия

23 октября, 2019, 17:34

Верховная Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит представление Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Ярослава Дубневича

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Еспресо.TV.

Ранее представление на Дубневича поступило в комитет по вопросам регламента.

"Кажется, на следующей неделе мы должны выносить в зал представление на отмену неприкосновенности Дубневича. То есть даже если депутат неприкосновенен, но у следственных органов есть достаточно доказательств, то они могут подать на парламент вопрос на снятие неприкосновенности", - заявил Арахамия.