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Espreso.tvОбществоВР на следующей неделе может снять неприкосновенность с Дубневича, - Арахамия

ВР на следующей неделе может снять неприкосновенность с Дубневича, - Арахамия

Ярослав Дубневич
фото: interfax
Верховная Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит представление Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте депутата Ярослава Дубневича

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Еспресо.TV.

Ранее представление на Дубневича поступило в комитет по вопросам регламента.

"Кажется, на следующей неделе мы должны выносить в зал представление на отмену неприкосновенности Дубневича. То есть даже если депутат неприкосновенен, но у следственных органов есть достаточно доказательств, то они могут подать на парламент вопрос на снятие неприкосновенности", - заявил Арахамия.

  • Генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Его обвиняют в махинациях с закупками на "Укрзализныци" на 93 млн грн.
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