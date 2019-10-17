Хищение 93 млн грн Укрзализныци: Рябошапка хочет привлечь нардепа Дубневича к ответственности

17 октября, 2019, 15:12

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Отмечается, что НАБУ и САП собрали достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс грн.

ГПУ сообщает, что, будучи народным депутатом Украины VIII созыва и, находясь на посту Главы Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом состоянии ПАО "Укрзализныця", в частности его потребностях при проведении государственных закупок, а также влиял на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсового рельсов и комплектов раздельного скрепления.

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес Филиала, при этом народным депутатом неоднократно были использованы свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц.

В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.