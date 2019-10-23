Вакарчук прокомментировал возможность непризнания Германией Голодомора геноцидом украинцев
Об этом он сообщил в Facebook.
По его словам, "Голос" надеется, что "Бундестаг примет решение, которое признает Голодомор геноцидом, ведь признание на международном уровне - это единственный способ избежать повторения страшных трагедий в будущем".
Вакарчук напомнил, что в мае петиция в Бундестаг о признании Голодомора геноцидом набрала 56000 подписей и сообщил, что также поддерживал ее.
"Голодомор, как и Холокост - это преступление геноцида. Оба было совершено тоталитарными режимами. Поэтому мы с тревогой воспринимаем новость, что немецкий парламент может не принять идею признания Голодомора геноцидом", - подчеркнул Вакарчук.
Напомним, что Министерство иностранных дел Германии выступает против признания Голодомора 1930-х годов геноцидом украинского народа.
Онлайн-петиция в Бундестаг о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала необходимые 50 000 голосов.
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