Вакарчук прокомментировал возможность непризнания Германией Голодомора геноцидом украинцев

23 октября, 2019, 13:55

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, "Голос" надеется, что "Бундестаг примет решение, которое признает Голодомор геноцидом, ведь признание на международном уровне - это единственный способ избежать повторения страшных трагедий в будущем".

Вакарчук напомнил, что в мае петиция в Бундестаг о признании Голодомора геноцидом набрала 56000 подписей и сообщил, что также поддерживал ее.

"Голодомор, как и Холокост - это преступление геноцида. Оба было совершено тоталитарными режимами. Поэтому мы с тревогой воспринимаем новость, что немецкий парламент может не принять идею признания Голодомора геноцидом", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, что Министерство иностранных дел Германии выступает против признания Голодомора 1930-х годов геноцидом украинского народа.

Онлайн-петиция в Бундестаг о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала необходимые 50 000 голосов.