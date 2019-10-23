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Espreso.tvОбществоВакарчук прокомментировал возможность непризнания Германией Голодомора геноцидом украинцев

Вакарчук прокомментировал возможность непризнания Германией Голодомора геноцидом украинцев


фото: atr
Лидер партии "Голос" , нардеп Святослав Вакарчук выразил обеспокоенность информацией о том, что немецкий Бундестаг может не признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинцев

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, "Голос" надеется, что "Бундестаг примет решение, которое признает Голодомор геноцидом, ведь признание на международном уровне - это единственный способ избежать повторения страшных трагедий в будущем".

Вакарчук напомнил, что в мае петиция в Бундестаг о признании Голодомора геноцидом набрала 56000 подписей и сообщил, что также поддерживал ее.

"Голодомор, как и Холокост - это преступление геноцида. Оба было совершено тоталитарными режимами. Поэтому мы с тревогой воспринимаем новость, что немецкий парламент может не принять идею признания Голодомора геноцидом", - подчеркнул Вакарчук.

Напомним, что Министерство иностранных дел Германии выступает против признания Голодомора 1930-х годов геноцидом украинского народа.

Онлайн-петиция в Бундестаг о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала необходимые 50 000 голосов.

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