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Espreso.tvОбществоМИД Германии выступило против признания Голодомора геноцидом

МИД Германии выступило против признания Голодомора геноцидом

МИД Германии против того, чтобы немецкий Бундестаг признавал Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle заявил депутат от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Арнольд Фаатц, который рассказал о ходе заседания петиционного комитета.

Как сообщалось, комитет немецкого Бундестага в понедельник начал рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. В конце мая петиция с соответствующим призывом к немецкому парламенту набрала необходимый минимум в 50 тысяч голосов для его рассмотрения.

"МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент очень технократический. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, вследствие этого искусственно устроенного голода были и другие жертвы, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, также больше похож на отговорку", - заявил немецкий депутат.

Он назвал такую аргументацию опасной, поскольку она может привести к требованиям нацистов не признавать гитлеровский геноцид, который также произошел до определения этого понятия.

"Это решение МИД ложное еще и потому, что это значит стать на колени перед Россией. Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией", - добавил парламентарий.

Фаатц подчеркнул, что в связи с оценкой МИД можно ожидать, что петиционный комитет отклонит петицию.

"Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдется", - добавил он.

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