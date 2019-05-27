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Espreso.tvОбществоВ Германии петиция за признание Голодомора геноцидом превысила необходимые 50 тыс. голосов

В Германии петиция за признание Голодомора геноцидом превысила необходимые 50 тыс. голосов

Бундестаг
Петиция на сайте Бундестага, которая предлагает признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов, набрала необходимое количество голосов

Об этом говорится на сайте Бундестага.

Ночью 26 мая счетчик тех, кто оставил свои данные в поддержку петиции, превысил минимум в 50 000 голосов. По состоянию на 7.40 27 мая счетчик показывает 53 450 голосов.

Это означает, что петиция должна быть рассмотрена парламентом и, не исключено, что Бундестаг рассмотрит вопрос о признании Голодомора геноцидом.

Петицию имеют право поддерживать также граждане Украины.

В конце апреля на сайте Бундестага появилась петиция о признании Голодомора геноцидом. В ее тексте говорится, что Бундестаг должен определить, что Голодомор 1932-1933 годов - это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Иосифа Сталина.

  • Сейчас геноцидом Голодомор уже признали 16 стран. В частности, Канада, Австралия, Португалия, Ватикан, Эстония, Литва, Латвия, Грузия, Польша, Венгрия, Эквадор, Колумбия, Мексика, Парагвай, Перу, США. Еще несколько стран, среди которых Италия, Испания, Бразилия, Чехия и другие, осудили Голодомор как преступный акт против человечности.
  • В резолюции Европарламента от 2008 года Голодомор назван "ужасным преступлением против народа Украины и человечности".
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