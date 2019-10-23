Туск порекомендует лидерам ЕС отсрочить Brexit

23 октября, 2019, 11:56

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран Евросоюза согласиться на предложенный Лондоном перенос даты Brexit

"После решения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить процесс ратификации соглашения о выходе и во избежание Brexit без соглашения я буду рекомендовать 27 странам ЕС принять запрос Великобритании об отсрочке", - написал Туск в своем Twitter.

Following PM @BorisJohnson 's decision to pause the process of ratification of the Withdrawal Agreement , and in order to avoid a no-deal #Brexit , I will recommend the EU27 accept the UK request for an extension . For this I will propose a written procedure. - Donald Tusk (@eucopresident) October 22, 2019

Как сообщает DW, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство ускоряет подготовку к выходу из ЕС без соглашения с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение законопроекта о Brexit парламентом страны.

Ранее члены британского парламента предварительно одобрили соглашение премьер-министра Бориса Джонсона с ЕС по Brexit.

В то же время депутаты отказались поддержать ускоренный график рассмотрения законопроекта о Brexit, согласно которому законопроект могли рассмотреть и принять за три дня.