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Espreso.tvСпорт"Динамо" вышло во второй раунд юношеской Лиги УЕФА

"Динамо" вышло во второй раунд юношеской Лиги УЕФА


фото: facebook
Юношеская команда киевского "Динамо" провела матч первого раунда юношеской Лиги УЕФА против тетовской "Шкендии"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во втором раунде плей-офф юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" сыграет против победителя пары "Богемианс" (Ирландия) - ПАОК (Греция). Поединки этой стадии турнира пройдут 6 и 27 ноября.

Юношеская лига УЕФА

Первый раунд. Ответный матч

Шкендия (Северная Македония) - Динамо (Украина) - 2: 2
Голы: Гаши, 25 Спахиу, 90 + 3 - Амза, 52 (аг), Волошин, 90, (пен)

Первый матч - 0: 8

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