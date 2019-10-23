"Динамо" вышло во второй раунд юношеской Лиги УЕФА
23 октября, 2019, 18:30
Шкендия (Северная Македония) - Динамо (Украина) - 2: 2
Юношеская команда киевского "Динамо" провела матч первого раунда юношеской Лиги УЕФА против тетовской "Шкендии"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во втором раунде плей-офф юношеской Лиги УЕФА киевское "Динамо" сыграет против победителя пары "Богемианс" (Ирландия) - ПАОК (Греция). Поединки этой стадии турнира пройдут 6 и 27 ноября.
Юношеская лига УЕФА
Первый раунд. Ответный матч
Шкендия (Северная Македония) - Динамо (Украина) - 2: 2
Голы: Гаши, 25 Спахиу, 90 + 3 - Амза, 52 (аг), Волошин, 90, (пен)
Первый матч - 0: 8
- 1 октября во 2-м туре группового раунда юношеского Лиги УЕФА "Шахтер" отличился необычным исполнением пенальти в ворота итальянской "Аталанты".
- 18 сентября во 1-м туре группового раунда юношеского Лиги УЕФА "Шахтер" в Харькове уступил английскому "Манчестер Сити".
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