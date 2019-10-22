В аэропорту "Киев" из-за сильного тумана задерживаются рейсы

22 октября, 2019, 11:51

В Международном аэропорту "Киев" 22 октября в связи с сильным туманом задерживаются некоторые рейсы

Об этом сообщает пресс служба аэропорта в Facebook.

Отмечается, что отменили ночной рейсы в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета. Причиной возвращения самолета авиакомпании LOT назад в Варшаву стали неблагоприятные погодные условия.

Кроме этого, 2 рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) перенаправили к запасному аэродрому в Борисполь. Пассажиров, должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, перевезли автобусами в аэропорт Борисполь.

На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких, в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах. Задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.

В случае длительных задержек рейсов пассажирам будет предоставлено напитки и питание.

Все остальные рейсы будут выполняться по расписанию.

По статусу рейсов можно наблюдать на онлайн-табло аэропорта.