В аэропорту "Киев" из-за сильного тумана задерживаются рейсы
Об этом сообщает пресс служба аэропорта в Facebook.
Отмечается, что отменили ночной рейсы в Варшаву (LOT), в связи с возвращением самолета в аэропорт вылета. Причиной возвращения самолета авиакомпании LOT назад в Варшаву стали неблагоприятные погодные условия.
Кроме этого, 2 рейса из Рима (Alitalia) и Кельн (WizzAir) перенаправили к запасному аэродрому в Борисполь. Пассажиров, должны были лететь обратными рейсами в Рим и в Берлин, перевезли автобусами в аэропорт Борисполь.
На внутренних рейсах авиакомпании Motor Sich наблюдается задержка от одного часа до нескольких, в связи с плохой видимостью как в киевском аэропорту, так и в местных аэропортах. Задерживается прибытие самолетов из Берлина и Гамбурга (WizzAir) в связи с поздним вылетом.
В случае длительных задержек рейсов пассажирам будет предоставлено напитки и питание.
Все остальные рейсы будут выполняться по расписанию.
По статусу рейсов можно наблюдать на онлайн-табло аэропорта.
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