Проверку Арахамии на полиграфе перенесли на другой день
Об этом сообщает Еспресо.TV.
При этом Арахамия присутствовал в месте проведения теста и выразил готовность пройти проверку. Однако специалист заявил, что не готов психологически и методологически тестировать второго человека.
"Я не могу позволить себе профанацию", - сказал специалист.
Коллега Арахамии по фракции Александр Дубинский успел пройти проверку. Специалист предварительно сообщил, что данные полиграфа свидетельствуют в пользу Дубинского. На подготовку и проверку Дубинского понадобилось около двух часов.
Напомним, пройти проверку на полиграфе Дубинского пригласил глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Сам Арахамия также согласился пройти полиграф.
Идея проверить нардепов от "Слуги народа" возникла после появления информации о предложениях членам фракции партии власти взяток в размере около $30 тыс. за голосование.
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