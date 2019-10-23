Михайличенко признал вину перед болельщиками

23 октября, 2019, 19:52

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко считает, что уровень посещаемости матчей и игра команды зависят друг от друга

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко высказался по поводу низкого уровня проданных билетов на еврокубковый матч против датского "Копенгагена".

"Конечно же, как тренер, хотел бы пожелать, чтобы эта игра прошла для болельщиков как можно спокойнее. Но завтра увидим, как получится, это футбол. Конечно, мы ждем поддержки, полных трибунах, потому что это очень важно для нас. А то, что не так много продано билетов, в этом прежде всего наша вина. и мы должны исправляться своей игрой и результатами в каждом матче", - сказал тренер.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Динамо" - "Копенгаген" состоится 24 октября, в Киеве. Начало в 22:00.