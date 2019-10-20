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Espreso.tvСпортУПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 1-го круга

УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины после 1-го круга


фото: fcdynamo.kiev.ua
По итогам 1-го круга чемпионата Украины по футболу "Шахтер" опережает ближайшего преследователя "Динамо" на 10 очков

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в 11-м туре чемпионата Украины 18 октября получил в Харькове крупную победу над "Колос" 6: 0, набрал 33 очка и продолжает идти в турнире без потерь.

"Динамо" 20 октября в Киеве переиграло "Александрию", набрало 23 пункта и вышло на "чистое" второе место.

"Десна" 19 октября проиграла "Заре" 1: 2 и 0 20 очками опустилась на третью позицию.

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