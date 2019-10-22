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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: гол Малиновского не спас "Аталанту" от разгрома с "Манчестер Сити"

Лига чемпионов: гол Малиновского не спас "Аталанту" от разгрома с "Манчестер Сити"


фото: REUTERS
В 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского не спас итальянцев от сокрушительного поражения в игре с "Манчестер Сити"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 28-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти и забил первый гол за время выступлений за "Аталанту".

Однако "Манчестер Сити" быстро отыгрался и уже на 38-й минуте был впереди, благодаря дублю Сергио Агуэро.

На 58-й минуте еще убедительнее преимущество команды Хосепа Гвардиолы сделал Стерлинг. А еще через 11 минут Стерлинг оформил хет-трик и сделал счет разгромным.

Украинский защитник английского клуба Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы колена.

"Манчестер Сити" победил "Аталанту" 5: 1, набрал 9 очков и остался на первом месте. У итальянцев нет ни одного пункта. Второе-третье места делят хорватское "Динамо" и "Шахтер", которые 22 октября сыграли в Харькове вничью 2: 2.

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

Группа C

"Манчестер Сити" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 5: 1

Голы: Агуэро, 34, 38 (пен.), Стерлинг, 58, 64, 69 - Малиновский, 28 (пен.)

Удаление: Фоуден, 83 ( "Манчестер Сити")

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