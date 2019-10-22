Лига чемпионов: гол Малиновского не спас "Аталанту" от разгрома с "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 28-й минуте Руслан Малиновский реализовал пенальти и забил первый гол за время выступлений за "Аталанту".
Однако "Манчестер Сити" быстро отыгрался и уже на 38-й минуте был впереди, благодаря дублю Сергио Агуэро.
На 58-й минуте еще убедительнее преимущество команды Хосепа Гвардиолы сделал Стерлинг. А еще через 11 минут Стерлинг оформил хет-трик и сделал счет разгромным.
Украинский защитник английского клуба Александр Зинченко не попал в заявку на матч из-за травмы колена.
"Манчестер Сити" победил "Аталанту" 5: 1, набрал 9 очков и остался на первом месте. У итальянцев нет ни одного пункта. Второе-третье места делят хорватское "Динамо" и "Шахтер", которые 22 октября сыграли в Харькове вничью 2: 2.
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
Группа C
"Манчестер Сити" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 5: 1
Голы: Агуэро, 34, 38 (пен.), Стерлинг, 58, 64, 69 - Малиновский, 28 (пен.)
Удаление: Фоуден, 83 ( "Манчестер Сити")
- Напомним, 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
- В другом матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов испанский "Атлетико" обыграл на своем поле немецкий "Байер".
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно