Хачериди прокомментировал трансфер в "Динамо"
23 октября, 2019, 19:19
Украинский защитник Евгений Хачериди доволен подписанием контракта с брестским "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Известный украинский защитник Евгений Хачериди прокомментировал подписание контракта с брестским "Динамо".
"Спасибо за прием. Я очень рад здесь оказаться. Хочу помогать команде, знаю, что здесь амбициозный проект. Команде ставятся самые высокие задачи, будем идти к ним все вместе. Болельщиков могу заверить, что буду максимально выкладываться. Играем для фанатов, поэтому будем рады их видеть на стадионе ", - сказал Хачериди.
Контракт 32-летнего защитника начнет действовать 1 января 2020 и будет рассчитан на два года.
- 23 октября украинский футболист Евгений Хачериди стал игроком белорусского футбольного клуба "Динамо" с Бреста.
- 4 сентября украинский защитник Евгений Хачериди вошел в символическую сборную мира лучших свободных агентов.
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