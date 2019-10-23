Хачериди прокомментировал трансфер в "Динамо"

23 октября, 2019, 19:19

Украинский защитник Евгений Хачериди доволен подписанием контракта с брестским "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Известный украинский защитник Евгений Хачериди прокомментировал подписание контракта с брестским "Динамо".

"Спасибо за прием. Я очень рад здесь оказаться. Хочу помогать команде, знаю, что здесь амбициозный проект. Команде ставятся самые высокие задачи, будем идти к ним все вместе. Болельщиков могу заверить, что буду максимально выкладываться. Играем для фанатов, поэтому будем рады их видеть на стадионе ", - сказал Хачериди.

Контракт 32-летнего защитника начнет действовать 1 января 2020 и будет рассчитан на два года.