Украинский футболист в сборной свободных агентов
4 сентября, 2019, 08:52
Украинский защитник Евгений Хачериди вошел в сборную лучших свободных агентов
Об этом сообщает Эспресо.TV.
Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди вошел в символическую сборную свободных агентов, по версии авторитетного портала Transfermarkt. Компанию украинцу составили: экс-игрок "Реала" Фабио Коэнтрау, экс-футболисты "Лестера" Окодзаки и Симпсон, бывший полузащитник ПСЖ Бен Арфа, и многократный чемпион Италии в составе "Ювентуса" Клаудио Маркизио.
Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, а трансферная стоимость 32-летнего защитника оценивается в 1,75 млн евро.
- 31 июля, Евгений Хачериди заявил, что не получал предложений о переходе от российских клубов.
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