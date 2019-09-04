Украинский футболист в сборной свободных агентов

4 сентября, 2019, 08:52

Украинский защитник Евгений Хачериди вошел в сборную лучших свободных агентов

Об этом сообщает Эспресо.TV.

Экс-защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди вошел в символическую сборную свободных агентов, по версии авторитетного портала Transfermarkt. Компанию украинцу составили: экс-игрок "Реала" Фабио Коэнтрау, экс-футболисты "Лестера" Окодзаки и Симпсон, бывший полузащитник ПСЖ Бен Арфа, и многократный чемпион Италии в составе "Ювентуса" Клаудио Маркизио.

Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, а трансферная стоимость 32-летнего защитника оценивается в 1,75 млн евро.