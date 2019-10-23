Дубинский и Арахамия пришли проверяться на полиграфе

23 октября, 2019, 20:19

Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия пришли для проведения теста на полиграфе

Об этом Дубинский сообщил в Facebook.

"Сидоренко. Арахамия. Дубинский. ВИА САД на детекторе лжи", - написал Дубинский.

Перед тестом участники пройдут предварительную беседу.

Ранее пройти проверку на полиграфе Дубинский пригласил главу парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамию. Сам Арахамия также согласился пройти полиграф.

Идея проверить нардепов от "Слуги народа" возникла после появления информации о предложениях членам фракции партии власти взяток в размере около $30 тыс. за голосовання.