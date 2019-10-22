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Espreso.tvСпортИспанский клуб уволил тренера, который портил карьеру Лунину

Испанский клуб уволил тренера, который портил карьеру Лунину


фото: cdleganes.com
Испанский футбольный клуб "Леганес" уволил с поста главного тренера Маурусио Пеллегрино, который в прошлом сезоне давал мало игрового времени украинскому голкиперу Андрею Лунину

Об этом сообщает официальный сайт "Леганес" .

Контракт испанского клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команду также оставили ассистенты Пеллегрино. В ближайшее время возглавлять клуб будут тренеры из второй команды "Леганес".

Пеллегрино возглавил "Леганес" в прошлом году и помог ему сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Испании, где клуб финишировал на 13-м месте.

В нынешнем сезоне "Леганес" после девяти туров располагается на последней строчке в турнирной таблице только с 2 очками в активе.

В сезоне 2018/19 Андрей Лунин выступал на правах аренды за "Леганес", в составе которого сыграл лишь 7 матчей и пропустил 7 голов. В нынешнем сезоне украинец, права на которого принадлежат "Реалу", еще не провел ни одного матча за "Вальядолид".

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