Испанский клуб уволил тренера, который портил карьеру Лунину
Об этом сообщает официальный сайт "Леганес" .
Контракт испанского клуба с 48-летним аргентинским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Команду также оставили ассистенты Пеллегрино. В ближайшее время возглавлять клуб будут тренеры из второй команды "Леганес".
Пеллегрино возглавил "Леганес" в прошлом году и помог ему сохранить место в высшем дивизионе чемпионата Испании, где клуб финишировал на 13-м месте.
В нынешнем сезоне "Леганес" после девяти туров располагается на последней строчке в турнирной таблице только с 2 очками в активе.
В сезоне 2018/19 Андрей Лунин выступал на правах аренды за "Леганес", в составе которого сыграл лишь 7 матчей и пропустил 7 голов. В нынешнем сезоне украинец, права на которого принадлежат "Реалу", еще не провел ни одного матча за "Вальядолид".
- Напомним, 21 октября Андрей Лунин оказался в списке номинантов на звание лучшего молодого футболиста мира по версии France Football.
- Ранее "Леганес" выплатил "Реалу" компенсацию за то что оказывал мало игрового времени арендованному у мадридцев Андрею Лунину.
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