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Espreso.tvСпорт"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов


фото: shakhtar.com
Сегодня в Харькове в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" принимает загребское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 3-й тур

Группа C

"Шахтер" (Украина) - "Динамо" (Хорватия)

22 октября, Харьков, стадион "Металлист"

Начало в 19:55

Трансляция на телеканале "Футбол 1"

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