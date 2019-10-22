"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
22 октября, 2019, 07:59
Сегодня в Харькове в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" принимает загребское "Динамо"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 3-й тур
Группа C
"Шахтер" (Украина) - "Динамо" (Хорватия)
22 октября, Харьков, стадион "Металлист"
Начало в 19:55
Трансляция на телеканале "Футбол 1"
- 30 сентября главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру признался, что решающим поединком для одной из команд будет именно матч 3-го тура ЛЧ.
- Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил итальянскую "Аталанту" и улучшил свое турнирное положение.
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