Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 2-го тура

2 октября, 2019, 07:35

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил итальянскую "Аталанту" и улучшил свое турнирное положение

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

1 октября донецкий "Шахтер" одержал волевую победу в матче с "Аталанты" со счетом 2: 1. За украинцев забивали Жуниор Мораес и Манор Соломон.

После двух туров турнирную таблицу группы С возглавляет английский МС, имея в активе 6 очков и победы над хорватским "Динамо" (2: 0) и украинским "Шахтером" (3: 0), которые и делят вторую и третью строчку в группе.

В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, команда, которая финиширует третьим продолжит выступления в Лиге Европы.