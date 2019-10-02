Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 2-го тура
2 октября, 2019, 07:35
Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" победил итальянскую "Аталанту" и улучшил свое турнирное положение
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
1 октября донецкий "Шахтер" одержал волевую победу в матче с "Аталанты" со счетом 2: 1. За украинцев забивали Жуниор Мораес и Манор Соломон.
После двух туров турнирную таблицу группы С возглавляет английский МС, имея в активе 6 очков и победы над хорватским "Динамо" (2: 0) и украинским "Шахтером" (3: 0), которые и делят вторую и третью строчку в группе.
В 1/8 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, команда, которая финиширует третьим продолжит выступления в Лиге Европы.
- 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа ЛЧ донецкий "Шахтер" на выезде победил итальянскую "Аталанту" со счетом 1: 2.
- Параллельно, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" победил хорватский "Динамо" со счетом 2: 0.
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