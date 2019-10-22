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Espreso.tvОбществоНожи, дубинки, слезоточивый газ: в Германии произошла массовая драка между курдами и турками

Ножи, дубинки, слезоточивый газ: в Германии произошла массовая драка между курдами и турками

В немецком городе Херн произошла массовая драка между турками и курдами в связи с военными действиями в Сирии

Об этом сообщает T-Online.de.

В драке принимали участие около 60 человек.

Конфликт произошел в районе Шульштрассе, неподалеку от здания немецко-турецкого клуба культуры.

В полиции заявили, что нападавшие были вооружены дубинками, а у некоторых были ножи.

В результате госпитализировали одного человека.

Полиция разняла драку, используя слезоточивый газ, но не стала задерживать ее участников. Данный конфликт стал не первым за последнее время.

  • Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
  • Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
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