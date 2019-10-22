Ножи, дубинки, слезоточивый газ: в Германии произошла массовая драка между курдами и турками

22 октября, 2019, 18:20

В немецком городе Херн произошла массовая драка между турками и курдами в связи с военными действиями в Сирии

Об этом сообщает T-Online.de.

В драке принимали участие около 60 человек.

Конфликт произошел в районе Шульштрассе, неподалеку от здания немецко-турецкого клуба культуры.

В полиции заявили, что нападавшие были вооружены дубинками, а у некоторых были ножи.

В результате госпитализировали одного человека.

Полиция разняла драку, используя слезоточивый газ, но не стала задерживать ее участников. Данный конфликт стал не первым за последнее время.