Ножи, дубинки, слезоточивый газ: в Германии произошла массовая драка между курдами и турками
22 октября, 2019, 18:20
В немецком городе Херн произошла массовая драка между турками и курдами в связи с военными действиями в Сирии
Об этом сообщает T-Online.de.
В драке принимали участие около 60 человек.
Конфликт произошел в районе Шульштрассе, неподалеку от здания немецко-турецкого клуба культуры.
В полиции заявили, что нападавшие были вооружены дубинками, а у некоторых были ножи.
В результате госпитализировали одного человека.
Полиция разняла драку, используя слезоточивый газ, но не стала задерживать ее участников. Данный конфликт стал не первым за последнее время.
- Наступление турецких военных на севере Сирии началось 9 октября .
- Согласно официальной позиции Анкары, цель операции заключается в вытеснении курдских "Отрядов Народной самообороны" (YPG) от границы с Турцией и создании "коридора безопасности".
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