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Espreso.tvМирНовый император Японии официально вступил на престол

Новый император Японии официально вступил на престол

59-летний император Японии Нарухито официально вступил на престол

Об этом сообщает Reuters.

"Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и выполнять свою работу как символ государства и единства народа. Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем и будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, благополучия и процветания благодаря мудрости и постоянным усилиям ее жителей", - заявил Нарухито в речи в императорском дворце.

На церемонию новый император прибыл в оранжевом традиционном наряде. О восшествии на престол Нарухито объявил речь с 6,5-метрового трона, который изготовили в начале ХХ века по старинным образцам. Жена императора надела объемное 12-слойное кимоно, сшитое по средневековым лекалам; ее трон был меньше. Премьер-министр Японии тоже произнес поздравительную речь перед собравшимися.

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