Новый император Японии официально вступил на престол
Об этом сообщает Reuters.
"Я клянусь, что буду действовать согласно Конституции и выполнять свою работу как символ государства и единства народа. Я искренне надеюсь, что Япония будет развиваться и в дальнейшем и будет способствовать дружбе и миру международного сообщества, благополучия и процветания благодаря мудрости и постоянным усилиям ее жителей", - заявил Нарухито в речи в императорском дворце.
На церемонию новый император прибыл в оранжевом традиционном наряде. О восшествии на престол Нарухито объявил речь с 6,5-метрового трона, который изготовили в начале ХХ века по старинным образцам. Жена императора надела объемное 12-слойное кимоно, сшитое по средневековым лекалам; ее трон был меньше. Премьер-министр Японии тоже произнес поздравительную речь перед собравшимися.
- Во время пребывания в Японии с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Нарухито.
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