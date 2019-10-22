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Espreso.tvОбществоЗеленский принял участие в интронизации императора Нарухито

Зеленский принял участие в интронизации императора Нарухито

Во время пребывания в Японии с рабочим визитом президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в интронизации императора Нарухито

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украина является одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад. Церемония интронизации продолжалась более получаса.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сказал Зеленский после окончания интронизации.

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