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Espreso.tvСпортЛомаченко уверен, что Усик превратит Уайлдера на школьника

Ломаченко уверен, что Усик превратит Уайлдера на школьника


фото: Instagram
Украинский боксер Василий Ломаченко не сомневается в победе своего соотечественника Александра Усика над американцем Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает BoxingNews24 .

По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко, в поединке против Александра Усика обладатель титула WBC в супертяжелом весе будет выглядеть, как школьник.

"Усик отправит Уайлдера в школу", - сказал Ломаченко.

Александр Усик 13 октября в Чикаго дебютировал в супертяжелом весе и победил техническим нокаутом американца Чазз Уизерспуна, после чего заявил о желании встретиться с Деонтеем Уайлдером.

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