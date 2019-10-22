Ломаченко уверен, что Усик превратит Уайлдера на школьника
22 октября, 2019, 13:43
Украинский боксер Василий Ломаченко не сомневается в победе своего соотечественника Александра Усика над американцем Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает BoxingNews24 .
По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) Василия Ломаченко, в поединке против Александра Усика обладатель титула WBC в супертяжелом весе будет выглядеть, как школьник.
"Усик отправит Уайлдера в школу", - сказал Ломаченко.
Александр Усик 13 октября в Чикаго дебютировал в супертяжелом весе и победил техническим нокаутом американца Чазз Уизерспуна, после чего заявил о желании встретиться с Деонтеем Уайлдером.
- Александр Усик заявил, что готов драться с сильнейшими тяжеловесами мира - Энтони Джошуа, Энди Руисом и Деонтеем Уайлдером.
- 13 октября в Чикаго Усик победил американца Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе.
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