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Espreso.tvОбществоСуд открыл производство по делу по иску Кличко к Богдану

Суд открыл производство по делу по иску Кличко к Богдану

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану

Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".

"Истец (Кличко) просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана по поводу обращения к правительству с письмом о внесении Президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА", - говорится в сообщении .

Суд будет рассматривать данный иск без уведомления и вызова сторон.

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