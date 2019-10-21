Суд открыл производство по делу по иску Кличко к Богдану
21 октября, 2019, 17:03
Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Виталия Кличко к руководителю Офиса президента Украины Андрею Богдану
Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".
"Истец (Кличко) просит суд признать противоправными и такими, которые совершены с превышением предоставленных полномочий, действия Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Богдана по поводу обращения к правительству с письмом о внесении Президенту представления об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА", - говорится в сообщении .
Суд будет рассматривать данный иск без уведомления и вызова сторон.
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