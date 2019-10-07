Кличко заявил, что Подольский райсуд Киева проигнорировал его иск против 1 + 1

7 октября, 2019, 14:24

Подольский районный суд Киева проигнорировал иск городского головы Виталия Кличко и его брата Владимира к телеканалу 1 + 1 о защите чести и достоинства

Соответствующее сообщение Виталий Кличко сделал в Facebook.

"Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1 + 1, по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали через грязную ложь и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает зрителей", - говорится в сообщении.

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Кличко отмечает, что будут новые иски:

"Я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут", - добавил он.

В июле 2019 Кличко заявлял , что будет судиться с 1 + 1 о защите чести и достоинства.