Кличко заявил, что Подольский райсуд Киева проигнорировал его иск против 1 + 1
7 октября, 2019, 14:24
Подольский районный суд Киева проигнорировал иск городского головы Виталия Кличко и его брата Владимира к телеканалу 1 + 1 о защите чести и достоинства
Соответствующее сообщение Виталий Кличко сделал в Facebook.
"Подольский райсуд Киева оставил без рассмотрения мой и брата иск к каналу 1 + 1, по защите нашей чести и достоинства. Иск мы подали через грязную ложь и манипуляции, которые телеканал регулярно вываливает зрителей", - говорится в сообщении.
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Кличко отмечает, что будут новые иски:
"Я буду добиваться справедливости. Лжецы рано радуются. Новые иски будут", - добавил он.
В июле 2019 Кличко заявлял , что будет судиться с 1 + 1 о защите чести и достоинства.
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