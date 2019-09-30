Кличко подает на Богдана и Гончарука из-за вероятного увольнения из КГГА

30 сентября, 2019, 15:38

Мэр Киева Виталий Кличко подал иски на Кабмин, премьер-министра Алексея Гончарука и главу Офиса президента Андрея Богдана в связи с решением о его увольнении с должности главы КГГА. Соответствующие административные иски поданы в Окружной административный суд Киева

Об этом сообщает Радио Свобода

Один из исков предполагает признание противоправными действия правительства по представлению президенту 4 сентября предложения об увольнении и просит отменить это предложение премьера.

Аргументация требований в иске такова, что "полномочия Кличко Виталия Владимировича, как Киевского городского главы составляют пять лет и завершаются не ранее, чем 16 ноября 2020. Таким образом, учитывая, приведенные выше положения о том, что ни одно лицо, кроме Киевского городского главы, не может быть назначено главой Киевской городской государственной администрации, то полномочия Кличко Виталия Владимировича, как законно назначенного главы КГГА, также не могут быть прекращены раньше 16 ноября 2020 г.".

Второй иск о превышении полномочий, адресован Богдану. Тот, по мнению Кличко, действовал не в рамках своих полномочий при подаче письма в правительство, впоследствии ставшего основанием для рассмотрения вопроса увольнения Кличко. В иске указано, что это компетенция только президента и правительства.

"Истец считает действия руководителя Офиса президента Украины Богдана А.И. об обращении в Кабинет министров Украины с письмом о внесении президенту Украины Зеленскому В.А. представление об увольнении Кличко В.В. с должности главы Киевской городской государственной администрации противоправными и такими, которые совершены последним с грубыми нарушениями Конституции Украины положения «Об Офисе президента Украины», что свидетельствует о превышении ответчиком предоставленных ему полномочий. (...) Положением №436 / 2019 четко определены полномочия руководителя Офиса президента Украины, среди которых отсутствуют полномочия по инициированию вопроса об увольнении глав государственных администраций, поскольку такие полномочия есть дискреционными и принадлежат исключительно к полномочиям президента Украины и Кабинету министров Украины ", - говорится в иске.

В Кабмине и Офисе президента ситуацию пока не комментировали.

«Своими действиями Андрей Богдан , скорее всего, совершил уголовное преступление, когда, превысив свои полномочия, предусмотренные действующим законодательством, обратился в Кабмин. Кабмин принял участие в этом правонарушении и, скорее всего, они попытаются втянуть президента. Это может привести к незаконным действиям президента в том числе, поскольку президент говорил, что он сам готов уйти в отставку, если он на один шаг нарушит украинское законодательство. Для того чтобы предотвратить ситуацию, мы и обратились с соответствующими исками. И будем дальше разбираться. Если увидим достаточно оснований для обращения в правоохранительные органы, в ближайшее время будут подготовлены соответствующие заявления», - пояснил адвокат Алексей Шевчук, представляющий интересы Виталия Кличко в этих делах.