Коломойский анонсировал возрождение "Днепра"
Об этом сообщает Мой город.
Экс-собственник украинского футбольного клуба "Днепр", олигарх Игорь Коломойский не исключает возможности возрождения днепровской команды.
"Я думаю, что в следующем сезоне "Днепр" можно будет увидеть на футбольном поле", - заявил Коломойский.
В 2015 году у днепрян начались проблемы. Сначала из клуба несколько раз снимали очки из-за долгов перед тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб снизили до Второй лиги.
Начиная с сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате. Однако этим летом "Днепр" не был заявлен даже в любительскую лигу.
- 28 августа экспрезидент "Днепра" Игорь Коломойский рассказал, на что тратят деньги владельцы украинских футбольных клубов .
- 3 июля стало известно, что " Днепр" не заявился на чемпионат Украины сезона 2019/2020.
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