Коломойский анонсировал возрождение "Днепра"

21 октября, 2019, 21:06

Украинский олигарх Игорь Коломойский зарекнулся о возрождении легендарного футбольного клуба "Днепр"

Об этом сообщает Мой город.

Экс-собственник украинского футбольного клуба "Днепр", олигарх Игорь Коломойский не исключает возможности возрождения днепровской команды.

"Я думаю, что в следующем сезоне "Днепр" можно будет увидеть на футбольном поле", - заявил Коломойский.

В 2015 году у днепрян начались проблемы. Сначала из клуба несколько раз снимали очки из-за долгов перед тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб снизили до Второй лиги.

Начиная с сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате. Однако этим летом "Днепр" не был заявлен даже в любительскую лигу.