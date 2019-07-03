Клуб Коломойского прекращает существование
Об этом сообщает паблик ultras.org.ua в facebook.
"Днепр" не заявился на новый чемпионат Украины среди любительских коллективов. Это может означать конец истории легендарного клуба.
"Насколько мне известно, тренеры" Днепра "уже переведены в" дубль "СК" Днепр-1 ". Игроки - тоже в" дубле ". Некоторых отпустили свободными агентами", - рассказал один из самых известных фанатов "Днепра" Юджин.
Проблемы в "Днепре" начались после финала Лиги Европы-2015. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11-е место в УПЛ и вылетел в Первую лигу. Однако решением ФИФА был переведен во второй дивизион. В сезоне 2017/18 "Днепр" выступал в группе Б. Еще через год клуб лишили профессионального статуса и сезон 2018/19 днепряне начали в любительском чемпионате, имея -3 очка.
Президентом и главным спонсором "Днепра" был Игорь Коломойский.
- 12 июня стало известно, что сын олигарха Игоря Коломойского - Грегори - станет игроком баскетбольного клуба "Днепр".
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