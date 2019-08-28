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Espreso.tvСпортЭкс-президент "Днепра" сделал громкое заявление о владельцах украинских клубов

Экс-президент "Днепра" сделал громкое заявление о владельцах украинских клубов


фото: Footballski
Экс-президент "Днепра" Игорь Коломойский рассказал, на что тратят деньги владельцы украинских футбольных клубов

Об этом олигарх сообщил в интервью Цензор.нет

Экс-владелец "Днепра" Игорь Коломойский прокомментировал ситуацию владельцев украинских клубов в 2019 году, объяснив почему в футбол не вкладывается столько средств, как было раньше.

"Мы уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет - умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи", - заявил Игорь Коломойский.

Игорь Коломойский в свое время оставил "Днепр" с долгами на сумму более 25 млн евро, после чего клуб прекратил свое существование.

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