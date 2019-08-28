Экс-президент "Днепра" сделал громкое заявление о владельцах украинских клубов
28 августа, 2019, 16:15
Экс-президент "Днепра" Игорь Коломойский рассказал, на что тратят деньги владельцы украинских футбольных клубов
Об этом олигарх сообщил в интервью Цензор.нет
Экс-владелец "Днепра" Игорь Коломойский прокомментировал ситуацию владельцев украинских клубов в 2019 году, объяснив почему в футбол не вкладывается столько средств, как было раньше.
"Мы уже все прожрали, просрали, потратили на бразильцев и футбол. Олигархов больше нет - умерли! Нам надо вперед смотреть. У нас большие цели и задачи", - заявил Игорь Коломойский.
Игорь Коломойский в свое время оставил "Днепр" с долгами на сумму более 25 млн евро, после чего клуб прекратил свое существование.
- 3 июля стало известно, что "Днепр" не заявился на чемпионат Украины сезона 2019/2020.
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