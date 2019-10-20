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Espreso.tvСпортМЮ отобрал у "Ливерпуля" первые очки в сезоне в АПЛ

МЮ отобрал у "Ливерпуля" первые очки в сезоне в АПЛ


фото: REUTERS
В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на последних минутах матча спасся от поражения от "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Автором первого гола в матче на 36-й минуте стал форвард МЮ Маркус Рашфорд.

На 85-й минуте счет сравнял Адам Лаллана. Эндрю Робертсон с левого края вырезал передачу к дальней штанге, где никто не помешал ливерпульцу в одно касание замкнуть атаку.

"Ливерпуль" сыграл с МЮ вничью 1: 1 и потерял первые очки в сезоне. Несмотря на это, команда Юргена Клоппа имеет 25 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - она опережает на 6 пунктов.

"Манчестер Юнайтед" набрал 10 баллов и занимает 13-ю позицию.

Чемпионат Англии

9-й тур

20 октября

"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 1: 1

Голы: Рашфорд, 36 - Лаллана, 85

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