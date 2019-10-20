МЮ отобрал у "Ливерпуля" первые очки в сезоне в АПЛ
20 октября, 2019, 20:36
В 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" на последних минутах матча спасся от поражения от "Манчестер Юнайтед"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Автором первого гола в матче на 36-й минуте стал форвард МЮ Маркус Рашфорд.
На 85-й минуте счет сравнял Адам Лаллана. Эндрю Робертсон с левого края вырезал передачу к дальней штанге, где никто не помешал ливерпульцу в одно касание замкнуть атаку.
"Ливерпуль" сыграл с МЮ вничью 1: 1 и потерял первые очки в сезоне. Несмотря на это, команда Юргена Клоппа имеет 25 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - она опережает на 6 пунктов.
"Манчестер Юнайтед" набрал 10 баллов и занимает 13-ю позицию.
Чемпионат Англии
9-й тур
20 октября
"Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" 1: 1
Голы: Рашфорд, 36 - Лаллана, 85
- Напомним, 19 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" победил "Кристал Пэлэс" , украинец Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
- Кроме этого, гол бывшего футболиста "Шахтера" Бернарда помог "Эвертону" победить "Вест Хэм" с Андреем Ярмоленко в составе в 9-м туре чемпионата Англии.
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