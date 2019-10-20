ГПУ незаконно уволила 4 следователей, занимавшихся делами Майдана, - Горбатюк

20 октября, 2019, 17:49

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что из Генпрокуратуры незаконно уволили четырех следователей, занимавшихся делами Майдана

Об этом сообщает "Громадское" .

По словам Сергея Горбатюка, Юрия Безщасного, Виталия Тарасюка, Андрея Демьяненко и его заместителя уволили в связи с тем, что они написали заявления на аттестации не того образца, который утвердил генпрокурор Руслан Рябошапка .

Все они не соглашались с образцом заявления, который предлагали подписать в ГПУ, поскольку в нем, в частности, говорилось о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять.

Горбатюк отметил, что текст заявления установленного образца грубо нарушает законодательство и Конституцию.

"Это вообще не связано с выявлением добродетельности или недобродетельности. Эта реформа похожа на механизм для увольнения тех, кто неудобен системе", - сказал Горбатюк.

По его словам, в случае со следователями неподача заявления не может быть основанием для их увольнения.

"Для следователей записано, что если они хотят перейти в Офис генпрокурора, необходимо подать заявление установленного образца, но не написано, что в случае непредставления следователь может быть уволен. Однако четырех следователей просто уволили, утверждая, что они приравниваются к прокурорам, поскольку они были руководителями следственных отделов. Такое незаконное увольнение следователей содержит признаки преступного вмешательства в их деятельность ", - отметил Горбатюк.