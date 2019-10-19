ГПУ не допустила к переаттестации прокуроров по делу Майдана Горбатюка и Донского

19 октября, 2019, 16:05

Генеральная прокуратура не допустила к переаттестации Сергея Горбатюка и Алексея Донского, которые занимались расследованиями дел Майдана

Эту информацию подтвердил Донской, сообщает "Громадське" .

По его словам, он и Горбатюк написали заявление на прохождение аттестации не по тому образцу, который предлагали подписать в ГПУ, а в произвольной форме. Из-за этого их и не допустили.

"Для меня категорически неприемлемым является давать добровольное согласие на использование анонимной информации без подтверждения при прохождении аттестации. Если кто-то считает это законным, то пусть это делает, но зачем требовать добровольное согласие. По моему мнению, это незаконно", - сказал Донской.

По его словам, в законе, которым предусмотрена процедура аттестации, нет требования, указанного в заявлении. Донской добавил, что заинтересован в том, чтобы продолжить работать в прокуратуре, и намерен пройти аттестацию, но в порядке, определенном законом.

В законе предусмотрено, что увольнение прокурора возможно в случае, если не было заявления об аттестации, но и Донской, и Горбатюк подали заявления. Поэтому в случае увольнения они могут обжаловать такое решение через суд.

Ранее, в связи с реформой органов прокуратуры было принято решение провести аттестацию всех сотрудников.

Для допуска к аттестации нужно было подписать заявление специального образца. В нем, в частности, говорилось о том, что подписант дает согласие на то, что при принятии решения об аттестации комиссия может принимать во внимание любую информацию от физических или юридических лиц без необходимости ее проверять.