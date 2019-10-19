Минэнерго США не передает Конгрессу документы, необходимые для импичмента Трампа - Politico

19 октября, 2019, 09:21

Министерство энергетики США отказывается предоставлять конгрессменам из Демократической партии документы для процедуры импичмента Дональда Трампа

Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на письменное заявление представителя Минэнерго Мелиссы Бурнинсон, передает Еспресо.TV.

В письме указано, что Минэнерго США не смогло бы дать запрашиваемую информацию, даже если расследование было бы авторизовано должным образом. Эта позиция объясняется тем, что речь идет о конфиденциальных сообщениях представителей исполнительной власти.

Также в письме говорится, что по решению Верховного суда США в комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что и в Палаты представителей в целом.

Напомним, конгрессмены просили министра энергетики Рика Перри передать документы, касающиеся встреч с властями Украины.

Перед этим Трамп "назначил" Перри виновным в телефонном скандале с участием украинского президента Владимира Зеленского.

18 октября газета The New York Times сообщила о намерении Перри уйти в отставку . Как отмечается, он уже обратился с соответствующим заявлением на имя главы государства.

Справка

С конституционно-правовой точки зрения, в Соединенных Штатах установлена необычная для европейских стран "жесткая" президентская модель правления. Президент там одновременно является и премьером, то есть главой правительства. Ему подчиняются все министры.