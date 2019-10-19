Минэнерго США не передает Конгрессу документы, необходимые для импичмента Трампа - Politico
Об этом пишет американское издание Politico со ссылкой на письменное заявление представителя Минэнерго Мелиссы Бурнинсон, передает Еспресо.TV.
В письме указано, что Минэнерго США не смогло бы дать запрашиваемую информацию, даже если расследование было бы авторизовано должным образом. Эта позиция объясняется тем, что речь идет о конфиденциальных сообщениях представителей исполнительной власти.
Также в письме говорится, что по решению Верховного суда США в комитета палаты при расследовании не может быть тех же полномочий, что и в Палаты представителей в целом.
Напомним, конгрессмены просили министра энергетики Рика Перри передать документы, касающиеся встреч с властями Украины.
Перед этим Трамп "назначил" Перри виновным в телефонном скандале с участием украинского президента Владимира Зеленского.
18 октября газета The New York Times сообщила о намерении Перри уйти в отставку . Как отмечается, он уже обратился с соответствующим заявлением на имя главы государства.
Справка
С конституционно-правовой точки зрения, в Соединенных Штатах установлена необычная для европейских стран "жесткая" президентская модель правления. Президент там одновременно является и премьером, то есть главой правительства. Ему подчиняются все министры.
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