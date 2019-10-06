Трамп "назначил" виновного в телефонном скандале с участием Зеленского

6 октября, 2019, 09:57

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 5 октября 2019 года, заявил республиканцам из Палаты представителей, что не собирался звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но все же сделал это по настоянию главы американского Минэнерго Рика Перри

Об этом пишет портал Axios (США) со ссылкой на собственные источники, передает Еспресо.TV.

"Мало кто знает об этом, я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я позвонил, была в том, что Год попросил меня. Что-то насчет терминала СПГ (сжиженный природный газ, - ред.)", - передал слова Трампа один из собеседников издания.

При этом ни СПГ, ни Перри не упоминаются в расшифровке.

Журналисты Politico сообщали, что Перри объявит о своей отставке в ноябре.

Также стало известно, что он просил Зеленского включить американских специалистов в совет директоров НАК "Нафтогаз Украины".