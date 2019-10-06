 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп "назначил" виновного в телефонном скандале с участием Зеленского

Трамп "назначил" виновного в телефонном скандале с участием Зеленского

Зеленский и Перри
фото: Mykola Lazarenko / AP
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 5 октября 2019 года, заявил республиканцам из Палаты представителей, что не собирался звонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, но все же сделал это по настоянию главы американского Минэнерго Рика Перри

Об этом пишет портал Axios (США) со ссылкой на собственные источники, передает Еспресо.TV.

"Мало кто знает об этом, я даже не хотел делать звонок. Единственная причина, по которой я позвонил, была в том, что Год попросил меня. Что-то насчет терминала СПГ (сжиженный природный газ, - ред.)", - передал слова Трампа один из собеседников издания.

При этом ни СПГ, ни Перри не упоминаются в расшифровке.

Журналисты Politico сообщали, что Перри объявит о своей отставке в ноябре.

Также стало известно, что он просил Зеленского включить американских специалистов в совет директоров НАК "Нафтогаз Украины".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 октября, 2019 воскресенье

5 октября, 2019 суббота

больше новостей

6 октября, 2019 воскресенье

5 октября, 2019 суббота

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать